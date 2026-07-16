Oggi, 16 luglio, alle 16.30, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati la presentazione del rapporto Ice “L’Italia nell’economia internazionale”. Durante l’evento, è previsto un intervento di un rappresentante istituzionale che terrà un discorso di saluto. La presentazione del rapporto riguarda dati e analisi sull’andamento del commercio e delle relazioni economiche italiane con il mondo.

ROMA – Nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, a partire dalle ore 16.30 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgeranno la Cerimonia di celebrazione del Centenario di Ice Agenzia e la presentazione del Rapporto Ice “L’Italia nell’economia internazionale” e dell’Annuario Istat-Ice “Commercio estero e attività internazionali delle imprese”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Rapporto Ice “L’Italia nell’economia internazionale”, saluto di Fontana

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