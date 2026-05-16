Investor Fontana | Milano al centro dell’economia internazionale
Durante il forum internazionale dedicato agli investitori, un rappresentante di un importante fondo di investimento ha affermato che Milano si trova al centro dell’economia globale. L’evento, chiamato Investopia, si svolge in città e riunisce professionisti del settore finanziario, istituzioni e aziende provenienti da diversi paesi. Le discussioni si sono concentrate sulle opportunità di investimento e sul ruolo di Milano come nodo strategico per gli affari internazionali. Nessuna dichiarazione è stata fornita su progetti specifici o piani futuri.
A margine di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha evidenziato il ruolo crescente della Lombardia nello scenario economico mondiale, sottolineando strategica la scelta del governo degli Emirati di tenere a Milano il primo incontro istituzionale fuori dal proprio Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Investor, Fontana: Milano al centro delleconomia internazionale
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