Rapporto blue economy valore aggiunto di 79 mld in Italia nel 2024 attiva su intera economia 225 mld
Nel 2024, il settore della blue economy in Italia ha generato un valore aggiunto di circa 79 miliardi di euro. L'intera economia collegata a queste attività ha raggiunto i 225 miliardi di euro. Questi dati sono stati comunicati in un rapporto pubblicato oggi. La blue economy comprende attività legate all’uso sostenibile delle risorse marine e costiere.
Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il complesso delle attività riconducibili alla blue economy nel 2024 porta a un valore aggiunto diretto pari a circa 79 miliardi di euro, che salgono a quasi 225 miliardi considerando gli effetti di attivazione sull'intera economia, il settore rappresenta l'11,4% del valore aggiunto complessivamente prodotto in Italia, migliorando ulteriormente il risultato già conseguito nel 2023. È quanto emerge dal rapporto dell'osservatorio nazionale sull'economia del mare OsserMare, centro studi Tagliacarne - Unioncamere, Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia network. Accanto alla dimensione economica, emerge quella sociale, rappresentata dall'occupazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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