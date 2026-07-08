rapporto blue economy valore aggiunto di 79 mld in italia nel 2024 attiva su intera economia 225 mld

Notizia in breve

Nel 2024, il settore della blue economy in Italia ha generato un valore aggiunto di circa 79 miliardi di euro. L'intera economia collegata a queste attività ha raggiunto i 225 miliardi di euro. Questi dati sono stati comunicati in un rapporto pubblicato oggi. La blue economy comprende attività legate all’uso sostenibile delle risorse marine e costiere.