Merlata Bloom nuovo Recruiting Day | oltre 150 posti di lavoro disponibili Come candidarsi

Merlata Bloom ha organizzato un nuovo Recruiting Day offrendo più di 150 posti di lavoro. L’evento si rivolge a chi cerca un'occupazione o intende cambiare posizione nel mercato milanese. Le aziende partecipanti stanno raccogliendo candidature e svolgendo colloqui durante la giornata. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un’occupazione o desidera rimettersi in gioco nel mercato del lavoro milanese. Martedì 5 maggio 2026, il centro commerciale Merlata Bloom Milano si trasformerà nuovamente in un grande hub per l'impiego ospitando la decima edizione del suo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggioMilano, 5 maggio 2026 – Martedì 5 maggio 2026, Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo Recruiting Day, evento pensato per favorire l’incontro tra... Nuovo recruiting day: oltre 70 posti di lavoro nel trasporto pubblicoSi aprono 76 posizioni lavorative nelle quattro aziende di trasporto pubblico del Fvg, tra cui Trieste Trasporti. Una raccolta di contenuti Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggioOltre 150 opportunità professionali presso aziende del centro commerciale e imprese del territorio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Afol Metropolitana, si terrà dalle 9 alle 13 ... ilgiorno.it Merlata Bloom, nuovo Recruiting Day: oltre 150 posti di lavoro disponibili. Come candidarsiIl mall di via Daimler ospita la decima edizione dell’iniziativa in collaborazione con Afol Metropolitana. Dallo store management alla ristorazione, fino a profili tecnici e amministrativi: ecco tutte ... milanotoday.it