Merlata Bloom nuovo Recruiting Day | oltre 150 posti di lavoro disponibili Come candidarsi

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Merlata Bloom ha organizzato un nuovo Recruiting Day offrendo più di 150 posti di lavoro. L’evento si rivolge a chi cerca un'occupazione o intende cambiare posizione nel mercato milanese. Le aziende partecipanti stanno raccogliendo candidature e svolgendo colloqui durante la giornata. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un’occupazione o desidera rimettersi in gioco nel mercato del lavoro milanese. Martedì 5 maggio 2026, il centro commerciale Merlata Bloom Milano si trasformerà nuovamente in un grande hub per l'impiego ospitando la decima edizione del suo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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