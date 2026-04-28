Recruiting Day a Merlata Bloom Milano | 150 opportunità di lavoro appuntamento il 5 maggio

Il 5 maggio 2026, Merlata Bloom Milano organizzerà un Recruiting Day che prevede la presenza di diverse aziende e enti del terzo settore. L’evento si rivolge a persone in cerca di lavoro e offrirà circa 150 opportunità di impiego. L’appuntamento si svolgerà nel centro commerciale di Milano, con l’obiettivo di mettere in contatto candidati e aziende in un’unica giornata dedicata alla selezione.

Milano, 5 maggio 2026 – Martedì 5 maggio 2026, Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo Recruiting Day, evento pensato per favorire l’incontro tra persone in cerca di occupazione, aziende ed enti del terzo settore. L’iniziativa giunta alla sua decima edizione si inserisce nel percorso di collaborazione avviato circa 3 anni fa tra Merlata Bloom Milano e Afol Metropolitana con l’obiettivo di incentivare l’ accesso al lavoro, valorizzare le competenze dei candidati e rispondere alle esigenze occupazionali delle imprese. La novità. Il nuovo appuntamento arriva dopo il successo dell’ultimo Recruiting Day dello scorso 26 marzo, dedicato per la prima...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggio Notizie correlate King Colis torna a Milano: dal 23 al 29 marzo il pop up store al Merlata BloomMilano, 19 marzo 2026 - Dopo il successo della prima edizione il King Colis torna a Milano: l'appuntamento è dal 23 al 29 marzo al pop up store del... Nuovo recruiting day: oltre 70 posti di lavoro nel trasporto pubblicoSi aprono 76 posizioni lavorative nelle quattro aziende di trasporto pubblico del Fvg, tra cui Trieste Trasporti. Contenuti e approfondimenti Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggioOltre 150 opportunità professionali presso aziende del centro commerciale e imprese del territorio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Afol Metropolitana, si terrà dalle 9 alle 13 ... ilgiorno.it Merlata Bloom, nuovo Recruiting Day: oltre 150 posti di lavoro disponibili. Come candidarsiIl mall di via Daimler ospita la decima edizione dell’iniziativa in collaborazione con Afol Metropolitana. Dallo store management alla ristorazione, fino a profili tecnici e amministrativi: ecco tutte ... milanotoday.it