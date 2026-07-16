Quattro uomini con il volto parzialmente coperto sono entrati giovedì mattina nel negozio di gioielli all’interno del centro commerciale Merlata Bloom. Hanno impiegato pistole giocattolo e hanno usato estintori per creare una nube di fumo prima di fuggire con il bottino dalla cassaforte. Questa è la seconda rapina in poche settimane nel negozio, situato nel centro commerciale milanese.

È la seconda rapina che coinvolge la gioielleria di un centro commerciale nel giro di poche settimane. Nella mattinata di giovedì 16 luglio, quattro rapinatori con il volto parzialmente coperto hanno rubato il contenuto della cassaforte dello store “Gioielli di Valenza” all’interno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano. I malviventi hanno agito intorno alle 8.30, poco prima dell’orario di apertura, sorprendendo alle spalle le due dipendenti dello store impegnate ad alzare la saracinesca. Secondo le prime informazioni indossavano parrucche e giubbotti catarifrangenti e hanno puntato una pistola, rivelatasi poi una riproduzione, contro le due donne per entrare in negozio e farsi consegnare il contenuto della cassaforte oltre a rubare i gioielli nelle vetrine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina in gioielleria con pistole giocattolo nel centro commerciale Merlata Bloom. Usati gli estintori per creare una nube e fuggire

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Il blitz travestito da operai: lassalto al Merlata Bloom finisce al Giambellino

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