Quattro uomini hanno effettuato una rapina armata in una gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom a Milano prima dell’apertura. Dopo aver preso il bottino, sono fuggiti in auto, che successivamente è stata sostituita con un’altra vettura. La rapina è avvenuta senza vittime e in modo pianificato, con i responsabili che si sono allontanati prima che il centro commerciale aprisse al pubblico. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi.

Una rapina organizzata nei minimi dettagli, messa a segno prima dell’apertura del centro commerciale e conclusa con la fuga dei responsabili dopo un cambio d’auto. È quanto accaduto nella mattinata di giovedì 16 luglio al Merlata Bloom di Milano, dove quattro uomini armati hanno assaltato la gioielleria Gioielli di Valenza, portando via un bottino ingente. Durante il blitz alcuni dipendenti sono stati spintonati e minacciati, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i componenti della banda. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rapina armata in una gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom a Milano, 4 uomini in fuga col bottino

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Commando armato di mitra assalta la gioielleria del centro commerciale di Affi: la fuga col bottino

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