Ranucci ha negato di aver mai accusato il Giornale, ma i verbali dell’audizione in Commissione antimafia indicano il contrario. La discussione si è concentrata su alcuni passaggi contenuti in un documento presente negli atti dell’inchiesta sull’attentato del 15 ottobre. Dopo la pubblicazione di questi estratti, l’interessato ha tentato di sminuire le affermazioni, sostenendo di non aver mai rivolto certe accuse.

Sigrifdo Ranucci prova a buttare la palla in tribuna dopo la pubblicazione sul Giornale di alcuni passaggi della sua audizione in Antimafia, contenuta in un documento agli atti dell’inchiesta sull’attentato del 15 ottobre scorso. Ranucci, dal suo profilo social, risponde: “Non ho mai detto che Fazzolari e il Giornale fossero i mandanti del mio attentato. Quanto riportato dagli organi di stampa, che riportano estratti di verbali di seduta secretata alla Commissione Antimafia, non corrisponde al vero. Ho sempre detto dall' inizio che non ho mai pensato che ci fossero mandanti politici, basta vedere le cronache di quei giorni”. Il Giornale conferma però lettera per lettera e ogni virgola di quanto pubblicato sull’edizione odierna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci nega l'evidenza: "Mai accusato il Giornale". Ma i verbali dicono il contrario

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