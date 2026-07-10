La Procura di Roma sta indagando sul caso Ranucci, analizzando dettagliatamente la vicenda. Nonostante l'inchiesta in corso, alcune persone coinvolte negano l'esistenza di un mandante per l'esplosione. La posizione ufficiale non attribuisce responsabilità a soggetti specifici, e si continua a raccogliere elementi per chiarire le dinamiche dell’episodio. L’indagine rimane aperta e senza accuse formali finora.

C’è chi prova a negare l’evidenza. O meglio, una pista che non sta seguendo un qualunque scapestrato, ma la Procura di Roma che sta conducendo una dettagliata indagine sul caso Ranucci. “Non c’è ancora un mandante”. È questo l’inizio del post social di Fanpage che accompagna un pezzo intitolato “la macchina del fango contro Sigfrido Ranucci si è già accesa”. Ma come non c’è ancora un mandante? Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista hanno identificato in Valter Lavitola la mente dell’azione dinamitarda verificatasi lo scorso ottobre davanti all’abitazione del conduttore di Report a Pomezia. Gli inquirenti hanno infatti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nonostante l'inchiesta c'è chi nega l'evidenza: "Non c'è il mandante della bomba"

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L'inchiesta della Procura di Milano guidata dal PM Maurizio Ascione) sul caos AIA ha subito una sterzata clamorosa. Non si parla più solo di pressioni o di chat private, ma i magistrati hanno formulato un'accusa pesantissima nei confronti dell'ex designatore x.com

Sto diventando solo cinico o il modo in cui è implementata la storia di VOE è piuttosto brutto? reddit

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