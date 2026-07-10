Sigfrido Ranucci ha commentato le voci circolate dopo un articolo di un quotidiano, secondo cui sarebbe stato a conoscenza di un sondaggio sulla sua popolarità realizzato da Valter Lavitola. Il conduttore di Report ha negato di avere intenzioni politiche e ha affermato di non essere mai stato candidato. Ha ribadito che non ha progetti in vista nel mondo della politica.

Sigfrido Ranucci ha commentato quanto rivelato dal quotidiano La Verità nelle scorse ore. La testata ha scritto che il conduttore di Report sarebbe stato a conoscenza di un sondaggio elaborato da Valter Lavitola sulla sua popolarità. Un lavoro che avrebbe avuto il fine di promuovere la candidatura politica dello stesso Ranucci fra le fila del centrosinistra. Sondaggio di Valter Lavitola, Sigfrido Ranucci: “Mai voluto entrare in politica” “Volevo entrare in politica? Balle. Non ho mai voluto”, ha dichiarato Ranucci intervistato dal Corriere della Sera. Quando gli è stato chiesto perché non avesse scoraggiato l’amico Lavitola in merito al proporre il sondaggio, è arrivata la seguente risposta: “Lavitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci nega il futuro in politica nonostante il "sondaggio" di Valter Lavitola: "Mai candidato"

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