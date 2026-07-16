Ranucci l' ultimo mistero porta al Vaticano | spifferi dalle sacre stanze

Un incontro tra diverse figure si è svolto in un ristorante di Cefalù, di proprietà di un ex editore. Tra gli ospiti, il conduttore di Report e un monsignor. La presenza di una donna non è stata ufficialmente confermata. La serata si è svolta in un’atmosfera riservata, senza dettagli ufficiali sulle conversazioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sulle ragioni dell’incontro o sui temi discussi. La vicenda rimane avvolta nel mistero, con molte ipotesi ancora in campo.

Una spy story tutta all'italiana. Il teatro è il Cefalù, il ristorante di pesce di proprietà dell'ex editore dell'Avanti!. Il cast è stellare. E al tempo stesso misterioso: il padrone di casa Valter Lavitola, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, monsignor Gianni Fusco e una presenza femminile rimasta a lungo sullo sfondo. Una donna dai capelli biondi seduta accanto al giornalista Rai, che non viene mai citata e nominata da nessuno. Di chi si tratta? Stando a quanto ha ricostruito il Tempo, potrebbe trattarsi di una persona con un passato vicino al mondo sindacale. Per sei anni sarebbe stata la segretaria particolare del responsabile della FIM-CISL, la federazione dei metalmeccanici del sindacato di via Po. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Temi più discussi: Bomba a Ranucci: Lavitola è il presunto mandante, ma sul movente è mistero; Ranucci: Sono sconcertato. Lavitola è un amico; Attentato a Sigfrido Ranucci, l'interrogatorio a Valter Lavitola: Non sono stato io, nessuna idea del movente. L'amicizia e il mistero...; Ranucci minaccia querele contro chi sostiene che lui e Lavitola fossero d’accordo.

Su @ilriformista in edicola domani faccio il nome coperto dal mistero. Vi dico chi è Corrado. #Lavitola #Ranucci #Rai x.com

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