Il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo si è dimesso dal suo incarico. La notizia è arrivata senza spiegazioni ufficiali, lasciando aperti molti interrogativi. Le dimissioni sono state annunciate improvvisamente, senza dettagli su motivazioni o eventuali coinvolgimenti. La decisione ha generato speculazioni su possibili tensioni interne o pressioni politiche, ma non ci sono conferme ufficiali.

Cosa si cela dietro le dimissioni del senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo da presidente della commissione d’inchiesta bicamerale su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori? La motivazione ufficiale, quella della promozione alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali del Senato, non ha molto convinto, visto la determinazione con cui il parlamentare presidente ha seguito i lavori e gli incontri della commissione. Parto subito con un’affermazione: lo spirito consociativo che sorprendentemente sta affiancando il prezioso lavoro svolto dalla Commissione non pare aiuti la ricerca di quelle verità che tutti a parole cercano. Le dimissioni di De Priamo, sostituito dal collega di partito, il trentacinquenne Fabio Roscani, (responsabile di Gioventù Nazionale) hanno sorpreso. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Caso Orlandi: cosa nascondono le dimissioni di De Priamo? Tra consociativismo e l’ombra di un Gasparri difensore delle sacre stanze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PIETRO ORLANDI: VERITÀ E GIUSTIZIA SONO PER ME PRINCIPI FONDAMENTALI. SONO PAROLE SACRE

Notizie e thread social correlati

Caso Orlandi, De Priamo: “Emanuela a Londra? Una messa in scena”De Priamo ha affermato che le ipotesi sulla presenza di Emanuela Orlandi a Londra sono una messa in scena.

Caso Orlandi: De Priamo si dimette e avverte: “Non una sola pistaIl caso Orlandi torna alla ribalta con le dimissioni di un ufficiale delle forze dell’ordine, che ha dichiarato di non aver ancora una pista certa.

Casa del Jazz, i segreti restano nel sottosuolo: si va verso la sospensione degli scavi. Casi Paolo Adinolfi e Emanuela Orlandi: cosa succede oraDopo quasi cinque mesi di attività frenetica nel sottosuolo della Casa del Jazz, in viale di Porta Ardeatina, le operazioni di scavo sembrano essere giunte a un punto morto. L’ipotesi che i cunicoli ... leggo.it

Caso Orlandi, non è il tempo di ulteriori ingiustizieconsiderato lo stato nel quale si trova la giustizia in Italia, non oso pensare a cosa potrà accadere d'ora in avanti a Laura Casagrande, amica della povera Emanuela Orlandi al tempo della scomparsa ... ilgiornale.it