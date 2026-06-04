Gianluigi Nuzzi | dalle inchieste sul Vaticano al successo TV

Gianluigi Nuzzi ha scritto libri che sono diventati bestseller internazionali, partendo dalle sue inchieste sul Vaticano. La sua attività giornalistica si è poi estesa alla televisione, dove ha ottenuto successo. Sul suo volto si nota una cicatrice che ha attirato l’attenzione, anche se non sono stati forniti dettagli sul motivo.

Come ha trasformato le inchieste sul Vaticano in bestseller mondiali? Quale segreto nasconde la cicatrice sul volto del giornalista? Perché il suo legame con Antonello Venditti è così profondo? Cosa ha combinato da bambino per diventare un grande investigatore??? In Breve Collaborazioni con L'Europeo, Espansione e CorrierEconomia iniziate nel 1996. Bestseller Vaticano S.p.A. tradotto in 14 lingue diverse dopo il 2009. Figli Edoardo, nato nel 2007, e Giovanni, nato nel 2010. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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