Rania di Giordania ha visitato il Qatar per esprimere le sue condoglianze dopo la morte dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Paese e padre dell’attuale sovrano. Durante l’incontro, si è incontrata con la sceicca Moza, con cui ha un rapporto di amicizia. La visita è avvenuta in un momento di lutto nazionale e ha coinvolto un colloquio tra le due donne.

Rania di Giordania si è recata in Qatar per porgere personalmente le sue condoglianze in seguito alla morte di Sua Altezza lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Paese, padre dell’attuale sovrano e marito della sceicca Moza con cui la Regina è legata da profonda amicizia. Rania di Giordania condivide il dolore di Moza del Qatar. Dopo aver annunciato la gravidanza di sua figlia Iman e l’arrivo di un nuovo nipotino, Rania di Giordania ha dovuto affrontare un lutto. Lo scorso 12 luglio è morto Hamad bin Khalifa Al Thani, l’ex sceicco del Qatar. La Regina ha voluto rendere omaggio personalmente, recandosi a Palazzo Al Wajba, a Doha. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rania di Giordania in lutto, l’incontro commovente con la sceicca Moza del Qatar

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