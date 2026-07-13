La sceicca Moza del Qatar ha annunciato la morte del marito, Hamad bin Khalifa Al Thani, avvenuta domenica 12 luglio a 74 anni. Ha condiviso un messaggio su Instagram, in cui chiede a Dio di accogliere l’anima del marito e si dice con il cuore pesante. La notizia ha suscitato dolore tra i follower, che hanno espresso condoglianze sui social.

La sceicca Moza del Qatar ha perso l’amore della sua vita, il marito Hamad bin Khalifa Al Thani, che si è spento a 74 domenica 12 luglio. E ha voluto accompagnarlo nel suo ultimo viaggio con un messaggio, tanto straziante quanto ricco di fede, condiviso su Instagram. Moza del Qatar, il messaggio d’addio per suo marito Hamad bin Khalifa Al Thani. Moza del Qatar ha scelto di condividere il proprio dolore per la morte di suo marito, l’ex emiro Al Thani, con un post sul suo profilo Instagram. La sceicca è nota per essere una voce autorevole sui social, dove diffonde i progetti sociali e le opere benefiche in cui è coinvolta, oltre ad essere considerata una “influencer” di stile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Moza del Qatar in lutto, piange l’amore della sua vita: “Con il cuore pesante imploro Dio”

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Temi più discussi: Addio all’emiro Al-Thani. Gas, Al Jazeera e mondiali: inventò il Qatar moderno; Khalifa al-Thani, l’emiro che ha modernizzato il Qatar; Hamad bin Khalifa Al Thani, chi era l’ex emiro del Qatar morto a 74 anni: una vita privata con 3 mogli e 24 figli; Sheikh Hamad: il leader arabo che ha rotto l’assedio israeliano su Gaza.

È morto a 74 anni lo sceicco Hamad. Con l'ausilio della moglie Moza trasformò un paese di pescatori in un colosso economico x.com

Moza del Qatar in lutto, piange l’amore della sua vita: Con il cuore pesante imploro DioMoza del Qatar ha condiviso su Instagram un messaggio straziante per la morte di suo marito, l’ex Emiro Hamad bin Khalifa Al Thani. dilei.it

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