Il 25 maggio si sono svolte le celebrazioni per gli 80 anni di indipendenza della Giordania. Durante l’evento, Rania di Giordania e la nuora Rajwa Al Saif hanno indossato abiti con ricami simbolici e accessori che omaggiano la loro nazione. Entrambe hanno scelto look che richiamano i colori e i motivi tradizionali, sottolineando il legame con il paese in occasione di questa ricorrenza. La scelta degli abiti ha attirato l’attenzione sui dettagli che rappresentano la cultura locale.

Per questo anniversario così importante, che otto decadi fa vide la nascita del regno Hashemita, i membri della famiglia reale si sono infatti riuniti per le festose celebrazioni, senza ovviamente peccare in quanto a stile. Una su tutte la sovrana, che non si è limitata a scegliere un abito bello e scenografico, ma, come ormai è consuetudine per molti reali, lei compresa, ha optato per un capo intessuto di simboli e rimandi significativi alla ricorrenza. Quello che a prima vista può sembrare un classico long dress, infatti, in realtà è il tradizionale abito arabo, testimonianza del primo riferimento alle proprie radici culturali. Declinato in un raffinatissimo azzurro polvere, il capo si caratterizza per lunghe maniche ampie, ma soprattutto per una fitta rete di ricami, il vero cuore simbolico del suo look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I look di Rania di Giordania e la nuora Rajwa Al Saif: tra ricami simbolici e accessori omaggio alla Giordania per celebrare gli 80 anni di indipendenza

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