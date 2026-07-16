Rai 2 celebra Berlino 2006 con il documentario sulla finale Italia-Francia
Rai 2 trasmette un documentario sulla finale Italia-Francia del 2006, celebrando i vent’anni dal trionfo mondiale degli Azzurri. Il filmato ripercorre la partita disputata a Berlino, mescolando immagini sportive e momenti storici. La trasmissione ricorda uno degli incontri più memorabili nel calcio internazionale.
A vent'anni dal trionfo mondiale degli Azzurri, Rai 2 propone il documentario che racconta Italia-Francia 2006 tra sport e storia. Vent’anni dopo Berlino 2006, Rai 2 riporta sullo schermo una delle partite più iconiche della storia del calcio. Giovedì 16 luglio, in prima serata alle 21.20, va in onda "La Finale - Italia Francia 2006 - Il cielo è azzurro sopra Berlino", il documentario che ricostruisce Italia-Francia. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Lo celebra anche Rai 1 con il documentario Lino d’Italia - Storia di un itAlieno. In onda in prima serata l'8 luglio
Finale Italia-Francia 2006, in tv il doc sul trionfo azzurro ai Mondiali: quando e dove vederloRai2 trasmetterà nuovamente il documentario sulla finale Italia-Francia del 2006, vent’anni dopo.