L ino Banfi festeggia 90 anni due volte: il 9 luglio, giorno della nascita e l’11 luglio, giorno della trascrizione all’anagrafe. In realtà si comincia l’8 con la messa in onda su Rai 1 del documentario di Marco Spagnoli Lino d’Italia – Storia di un itAlieno, che ripercorre la lunga carriera del comico e attore pugliese: dal teatro varietà degli anni ’50 alla commedia sexy degli anni ’70, al successo della serie Un medico in famiglia. Ma i festeggiamenti proseguiranno per tutta l’estate. Lino Banfi. (Getty Images) Leggi anche › Lino Banfi compie 89 anni e torna a recitare: sarà in un film con Pio e Amedeo Lino Banfi: «Festeggio 90 anni in famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Lo celebra anche Rai 1 con il documentario Lino d’Italia - Storia di un itAlieno. In onda in prima serata l'8 luglio

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