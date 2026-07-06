Lo celebra anche Rai 1 con il documentario Lino d’Italia - Storia di un itAlieno In onda in prima serata l' 8 luglio

Da iodonna.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L ino Banfi festeggia 90 anni due volte: il 9 luglio, giorno della nascita e l’11 luglio, giorno della trascrizione all’anagrafe. In realtà si comincia l’8 con la messa in onda su Rai 1 del documentario di Marco Spagnoli Lino d’Italia – Storia di un itAlieno, che ripercorre la lunga carriera del comico e attore pugliese: dal teatro varietà degli anni ’50 alla commedia sexy degli anni ’70, al successo della serie Un medico in famiglia. Ma i festeggiamenti proseguiranno per tutta l’estate. Lino Banfi. (Getty Images) Leggi anche › Lino Banfi compie 89 anni e torna a recitare: sarà in un film con Pio e Amedeo Lino Banfi: «Festeggio 90 anni in famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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