Finale Italia-Francia 2006 in tv il doc sul trionfo azzurro ai Mondiali | quando e dove vederlo
Rai2 trasmetterà nuovamente il documentario sulla finale Italia-Francia del 2006, vent’anni dopo. Il filmato, intitolato “La Finale – Italia Francia 2006 – Il cielo è azzurro sopra Berlino”, ripercorre la partita più famosa del Mondiale tedesco. La trasmissione è prevista in prima serata e permette di rivivere i momenti salienti di quella partita. La programmazione è stata annunciata senza indicazioni su eventuali repliche o altre date.
Vent’anni dopo il trionfo azzurro ai Mondiali Rai2 riporta in tv il doc “ La Finale – Italia Francia 2006 – Il cielo è azzurro sopra Berlino ” per rivivere una delle partite più iconiche della storia del calcio italiano. Il documentario ricostruisce Italia-Francia del 9 luglio e il suo impatto ben oltre il campo. Coprodotto da “Stand By Me”, “Breath Film”, Rai Documentari e France Télévisions – Unité Documentaire nell’ambito dell’accordo di cooperazione per lo sviluppo di coproduzioni tra Italia e Francia, intreccia racconto sportivo e lettura culturale, utilizzando la finale dei Mondiali come chiave per esplorare la rivalità tra due Paesi vicini e speculari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
I RIGORI TRA ITALIA E FRANCIA AI MONDIALI DEL 2006
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Francia-Marocco, oggi il primo quarto di finale ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederlo
Mondiali 2006, la Figc celebra il ventennale del trionfo azzurroIl 2006 rappresenta il ventennale della vittoria dell’Italia ai Mondiali, conquistata battendo in finale la Francia.
Temi più discussi: Italia ai Mondiali 2006: 20 anni fa il trionfo finale con la Francia; La Finale. Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino; Elizondo, l'arbitro di Italia-Francia nel 2006: La testata di Zidane? Non avevo visto nulla; I Mondiali del 2006 minuto per minuto: Inzaghi l'egoista, il ping pong di Buffon, Oddo parrucchiere. E il ct francese che ancora non si rassegna: Per la Fifa è un pari.
La finale Italia-Francia del 2006 venne vista da 26 milioni di italiani in tv! x.com
20 anni fa... Il 9 Luglio del 2006, l'Italia vinceva il suo quarto Mondiale battendo la Francia ai rigori nella finale di Berlino. L'inno della nazionale italiana, era stato scritto e cantato dai POOH ma è presente anche una versione interpretata dai calciatori Campioni facebook
Ho appena realizzato che la Germania giocherà contro la Francia negli ottavi di finale, siete fiduciosi al riguardo? reddit
Dhorasoo: Italia-Francia 2006, pensavamo che gli italiani fossero bolliti. Zidane si scusò per la testata a MaterazziLunga intervista a Vikash Dhorasoo ex centrocampista del Milan e della Francia a La Gazzetta dello Sport sulla finale del Mondiale 2006 tra Francia e Italia: Ho rivisto senza problemi la finale di Ch ... calciomercato.com
Italia-Francia 2006: il racconto della finale che consegnò il quarto titolo all'ItaliaDal rigore di Zidane al colpo di testa di Materazzi, fino ai calci di rigore: il racconto completo della finale del 9 luglio 2006 con cronaca, formazioni, statistiche e curiosità. fifa.com