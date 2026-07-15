Rai2 trasmetterà nuovamente il documentario sulla finale Italia-Francia del 2006, vent’anni dopo. Il filmato, intitolato “La Finale – Italia Francia 2006 – Il cielo è azzurro sopra Berlino”, ripercorre la partita più famosa del Mondiale tedesco. La trasmissione è prevista in prima serata e permette di rivivere i momenti salienti di quella partita. La programmazione è stata annunciata senza indicazioni su eventuali repliche o altre date.

Vent’anni dopo il trionfo azzurro ai Mondiali Rai2 riporta in tv il doc “ La Finale – Italia Francia 2006 – Il cielo è azzurro sopra Berlino ” per rivivere una delle partite più iconiche della storia del calcio italiano. Il documentario ricostruisce Italia-Francia del 9 luglio e il suo impatto ben oltre il campo. Coprodotto da “Stand By Me”, “Breath Film”, Rai Documentari e France Télévisions – Unité Documentaire nell’ambito dell’accordo di cooperazione per lo sviluppo di coproduzioni tra Italia e Francia, intreccia racconto sportivo e lettura culturale, utilizzando la finale dei Mondiali come chiave per esplorare la rivalità tra due Paesi vicini e speculari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Finale Italia-Francia 2006, in tv il doc sul trionfo azzurro ai Mondiali: quando e dove vederlo

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I RIGORI TRA ITALIA E FRANCIA AI MONDIALI DEL 2006

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