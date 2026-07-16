Da venerdì 17 luglio i treni tra Calolzio e Ponte saranno sospesi a causa di lavori ferroviari. La circolazione tra Bergamo e Treviglio sarà invece interrotta dal 9 al 13 agosto. La fase di lavori è in pieno svolgimento, causando disagi ai pendolari. Le interruzioni sono programmate per consentire interventi di manutenzione e miglioramento delle linee ferroviarie. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di ripresa del servizio normale.

MOBILITÀ. I lavori entrano nel vivo: da venerdì 17 luglio stop dei treni tra Calolzio e Ponte. E dal 9 al 13 agosto verrà sospesa la circolazione fra Bergamo e Treviglio. L’estate calda dei lavori ferroviari entra nel vivo. Al di là delle grandi opere (con grandi ritardi, come il raddoppio tra Bergamo e Curno e il collegamento tra il capoluogo e l’aeroporto), le prossime settimane vivranno un susseguirsi di diversi cantieri di Rfi, dedicati al potenziamento o alla manutenzione della rete, con un ovvio impatto sulla circolazione. I dettagli completi, con eventuali ulteriori aggiornamenti in tempo reale, sono disponibili sul sito di Trenord (www. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Raffica di cantieri ferroviari: estate calda per i pendolari

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Raffica di cantieri ferroviari: estate calda per i pendolari. I lavori entrano nel vivo: da venerdì 17 luglio stop dei treni tra Calolzio e Ponte. E dal 9 al 13 agosto verrà sospesa la circolazione fra Bergamo e Treviglio. ecodibergamo.it

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