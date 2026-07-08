Treni l' estate dei cantieri ferroviari | l' asse Milano-Venezia spaccato a metà

Le linee ferroviarie tra Milano e Venezia sono state interrotte a causa di lavori di manutenzione. La deviazione ha coinvolto un tratto importante, causando disagi sui collegamenti tra le due città. I lavori sono stati programmati e si prevedono prolungamenti nei prossimi giorni. Le autorità hanno comunicato che i treni sono stati deviati su percorsi alternativi, con variazioni sui tempi di viaggio. La situazione ha evidenziato come i cantieri possano influenzare le rotte strategiche del sistema ferroviario.

L’Italia sui binari ha già mostrato, in questi giorni, quanto fragile possa diventare quando un grande cantiere si mette di traverso lungo una direttrice strategica. È successo a Firenze, con i lavori nel nodo cittadino, i ritardi pesanti da Roma Termini, i collegamenti rallentati verso Milano e la sensazione, per molti viaggiatori, di un Paese improvvisamente diviso in due. In Veneto, l’estate dei treni si prepara a vivere un altro capitolo della stessa storia: binari da ammodernare, cantieri da chiudere, passeggeri costretti a ricalcolare partenze, coincidenze e tempi di percorrenza Il cuore del problema è la linea Milano-Venezia, l’irrinunciabile spina dorsale del trasporto di tutto il Nord Italia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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