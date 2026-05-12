Cantieri stradali e ferroviari ingorgo per il Salento Non isolateci all’inizio dell’estate

Con l’arrivo della nuova stagione estiva e l’aumento dei rientri, le strade e le ferrovie del Salento sono interessate da cantieri che causano lunghe code e rallentamenti. La situazione crea preoccupazione tra residenti e operatori del settore turistico, poiché si teme che i lavori possano provocare un’ulteriore marginalizzazione del territorio durante un periodo di grande afflusso di visitatori. La presenza di lavori in corso coinvolge diverse arterie principali della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui