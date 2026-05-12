Cantieri stradali e ferroviari ingorgo per il Salento Non isolateci all’inizio dell’estate
Con l’arrivo della nuova stagione estiva e l’aumento dei rientri, le strade e le ferrovie del Salento sono interessate da cantieri che causano lunghe code e rallentamenti. La situazione crea preoccupazione tra residenti e operatori del settore turistico, poiché si teme che i lavori possano provocare un’ulteriore marginalizzazione del territorio durante un periodo di grande afflusso di visitatori. La presenza di lavori in corso coinvolge diverse arterie principali della regione.
LECCE – Alle soglie di una nuova stagione turistica e all’ondata di rientri, prevista come ogni anno, verso la terra salentina, ancora una volta il nodo trasporti e collegamenti tiene con il fiato sospeso il territorio che rischia giocoforza di rimanere ancora una volta “isolato” o quanto meno.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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RFI accelera sulla rete ferroviaria: nel 2025, 12 miliardi di investimenti e 1.300 cantieri attivi in questo momento. Gli interventi hanno già generato un impatto economico da 20 miliardi sulla produzione e 9 miliardi sul PIL, coinvolgendo oltre 112mila lavoratori. facebook
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