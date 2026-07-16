Raduno estivo il Napoli si completa | oggi arrivano i big

Il Napoli si prepara a completare il raduno estivo. Dopo i primi rientri registrati negli ultimi giorni, oggi a Castel Volturno è atteso un altro gruppo numeroso di calciatori della prima squadra. Tra i protagonisti che raggiungeranno il Training Center ci saranno il capitano Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa e Matteo Politano. Sono attesi anche Leonardo Spinazzola, Alisson Santos, Amir Rrahmani e il nuovo acquisto Rasmus Hojlund. La giornata sarà dedicata alle visite mediche e ai test atletici. Per i giocatori sarà anche l’occasione di conoscere Massimiliano Allegri e i componenti del suo staff. Il nuovo tecnico comincerà così a entrare nel vivo della preparazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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