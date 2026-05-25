Nel calciomercato estivo, il Napoli ha messo gli occhi su Arthur Atta, considerato un obiettivo per rinforzare la rosa. Tuttavia, la Premier League ha presentato offerte concrete, rendendo difficile il trasferimento. La trattativa si è fatta complicata, con il club azzurro che deve fare i conti con la concorrenza e le proposte provenienti dall’estero. La situazione resta in evoluzione, senza ancora una decisione definitiva.

Arthur Atta attira le mire del Napoli nel calciomercato estivo, ma la Premier League complica i piani azzurri con offerte concrete. Il centrocampista dell’Udinese è finito nel mirino della dirigenza partenopea dopo la sfida al Maradona. Atta e la valutazione in salita: dai 20 ai 40 milioni. La trattativa per il francese dell’Udinese si complica rapidamente. Come rivela Il Mattino, il Fulham ha già mosso i primi passi proponendo circa 20 milioni di euro, cifra respinta dal club friulano. La valutazione dei bianconeri si è assestata sui 40 milioni, uno scoglio significativo per le casse azzurre. Nel mezzo si posiziona il Galatasaray, pronto a spingersi fino a 30 milioni per assicurarsi il mediano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, corsa ad ostacoli per il colpo estivo: duello infuocato per il big della Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie ASul mercato di Como si concentra l’attenzione su Perrone, giocatore molto richiesto.

Napoli, già deciso il colpo dell’estate: sfida lanciata alle altre big di Serie AA Napoli si parla già di una grande operazione estiva, con il club che ha messo nel mirino un nuovo acquisto.

Argomenti più discussi: Napoli, chi sarà il prossimo allenatore: De Laurentiis punta al ritorno di Sarri, pronto un triennale; Napoli del futuro, si punta sui giovani: Rao può essere il nuovo Vergara; Per Sarri è pronto il ritorno al Napoli: cifre e ostacoli della trattativa. Le ultime; Ippica, Mst: programmazione settimanale della distribuzione internazionale. Il fascino del 18° Grande Steeple-Chase d’Europa di Merano.

L’infinita corsa a ostacoliLe statistiche incoraggiano il Napoli alla vigilia della partita a Bergamo. La squadra ha vinto sei delle ultime otto contro l'Atalanta, che sotto la guida del napoletano Palladino è imbattuta in ... ilmattino.it