Un nuovo giocatore si è presentato alla stampa, affermando che accettare l’offerta del club è stato facile perché si sente parte di una storia importante. Ha sottolineato di aver bisogno di percepire l’atmosfera e di rappresentare i tifosi, riconoscendo valori come il lavoro e il senso di appartenenza come fondamentali. Ha anche commentato che indossare la maglia del club è un peso, ma allo stesso tempo un onore.

"È stato semplice accettare il Toro, è una maglia che pesa. Ho bisogno di sentire l'ambiente, che i tifosi si rappresentino in noi. Mi riconosco in questi valori, nel lavoro e nel senso di appartenenza". Sono queste le prime parola di Ignazio Abate da nuovo allenatore del Torino. Per l'ex terzino del Milan e della nazionale è un ritorno in granata, dopo l'esperienza da calciatore. "Ho indossato questa maglia e percepii i valori, respiri la storia. Tornarci dopo tanti anni - ha aggiunto - è cambiato molto dal punto di vista organizzativo, ho trovato una società e un centro sportivo bello. Sento la responsabilità che cerco di rispettare nel quotidiano". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Torino, Abate si presenta: "Accettare è stato facile, qui si respira la storia"

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