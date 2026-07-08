La Fiorentina ha annunciato l’ingaggio di Radu Matei Dragusin, difensore rumeno nato nel 2002. Il giocatore arriva dal Tottenham Hotspur con un prestito che prevede un diritto di riscatto e un obbligo di acquisto definitivo in base a specifiche condizioni. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo senza fornire dettagli sui termini economici. Dragusin si trasferisce in Toscana per rafforzare la linea difensiva della squadra.

FIRENZE – La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo in rosa di Radu Matei Dragusin. Il difensore rumeno, classe 2002, approda nel capoluogo toscano dal Tottenham Hotspur con la formula del prestito, che include un diritto di riscatto e un obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Bucarest, il giocatore ha già maturato una significativa esperienza nel calcio italiano, avendo militato in passato tra le file di Juventus, Sampdoria e Genoa. Il suo curriculum sportivo vanta quasi 100 presenze complessive tra competizioni nazionali, come Serie A e Coppa Italia, e tornei internazionali tra cui Champions League, Europa League e FA Cup. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Radu Matei Dragusin è un nuovo calciatore della Fiorentina

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