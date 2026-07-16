Qui atalanta Giuntoli al lavoro per il doppio rinnovo Ederson-Scamacca Più vicino Alajbegovic

L’Atalanta sta negoziando i rinnovi contrattuali dei suoi giocatori principali. Tra le priorità c’è quello di prolungare il contratto di Ederson, in scadenza tra undici mesi, fino al 2030 con possibilità di estensione fino al 2031. La società sta anche lavorando agli accordi con Scamacca e al raggiungimento di un’intesa con Alajbegovic. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle trattative.

L’Atalanta sta lavorando alle estensioni contrattuali dei suoi titolari. L’unica vera urgenza per la dirigenza è il prolungamento di Ederson, in scadenza tra undici mesi, fino al 2030 con opzione per il 2031. Ma lo stesso Giuntoli ha spiegato che sono già avviate le trattative con gli agenti del brasiliano. Gli altri giocatori sotto i trent’anni - per i veterani over 33, De Roon, Djimsiti, Kolasinac e Zappacosta, l’orizzonte è annuale per ragioni anagrafiche - verranno tutti portati progressivamente nelle prossime settimane ad una scadenza contrattuale intorno al 2030 per consentire al club di avere sempre un margine di scadenza pluriennale sui calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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