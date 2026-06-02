Calciomercato Atalanta | Scamacca blindato scatta il rinnovo Le mosse di Giuntoli e Sarri
L’attaccante italiano ha firmato un rinnovo automatico con l’Atalanta, che lo ha blindato fino a una data futura. Le trattative sono state portate avanti dai dirigenti e dall’allenatore, che hanno deciso di consolidare la sua permanenza in squadra. Non sono stati comunicati dettagli sui termini contrattuali o sulla durata del rinnovo. La società ha scelto di mantenere l’attaccante nell’organico, senza indicare eventuali clausole o condizioni particolari.
Calciomercato Atalanta: Scamacca è stato blindato con il rinnovo automatico. Le mosse di Giuntoli e Sarri per l’attaccante italiano. Il calciomercato entra nel vivo e l’ Atalanta lancia un segnale inequivocabile a tutte le pretendenti: Gianluca Scamacca non si tocca. La società bergamasca è infatti fermamente determinata a blindare il futuro del proprio centravanti, respingendo con forza le mire dei top club interessati a strapparlo alla Dea. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’assalto della Roma di Gasperini. Tra le squadre più attive sulle tracce dell’attaccante spicca in modo particolare la Roma, fresca di un’entusiasmante qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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