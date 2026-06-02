Calciomercato Atalanta | Scamacca blindato scatta il rinnovo Le mosse di Giuntoli e Sarri

Notizia in breve

L’attaccante italiano ha firmato un rinnovo automatico con l’Atalanta, che lo ha blindato fino a una data futura. Le trattative sono state portate avanti dai dirigenti e dall’allenatore, che hanno deciso di consolidare la sua permanenza in squadra. Non sono stati comunicati dettagli sui termini contrattuali o sulla durata del rinnovo. La società ha scelto di mantenere l’attaccante nell’organico, senza indicare eventuali clausole o condizioni particolari.