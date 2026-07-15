Il club conferma che Ederson resterà in squadra, con un rinnovo in corso, e che nessun altro giocatore importante, tra cui Carnesecchi, Scamacca e De Ketelaere, partirà. La dirigenza ha precisato che la rosa è considerata completa sia in termini numerici che qualitativi. Nessun trasferimento è previsto per i calciatori citati.

«Stiamo lavorando per rinnovare Ederson, ma non partirà nessuno degli altri big, nemmeno Carnesecchi, crediamo che la squadra sia a posto così, numericamente e qualitativamente». Da uno dei massimi esperti di mercato non ci si aspettava una quasi chiusura di ogni trattativa a un paio di settimane dall’inizio della sessione estiva.Sa come parlare alla stampa il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta Cristiano Giuntoli, presentato ufficialmente ieri alla New Balance Arena a un mese e mezzo dal suo insediamento a Zingonia. Abile non solo a dribblare i contenuti, non lascia trapelare alcuna mossa né in entrata né in uscita nonostante il grande fermento, ma anche nel tono e nella postura. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, Giuntoli blinda i big: «Ederson resta, lavoriamo al rinnovo. Non partiranno neppure Carnesecchi, Scamacca e De Ketelaere»

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ATALANTA E IL CASO EDERSON: ECCO I POSSIBILI (E CLAMOROSI) SCENARI DI CALCIOMERCATO

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