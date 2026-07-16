Il principe William ha espresso la sua delusione per la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026, definendosi “devastato”. Poche ore dopo la partita, ha scritto un messaggio su X, manifestando il suo dispiacere. La sua reazione ha portato alla cancellazione di un viaggio previsto negli Stati Uniti.

C’è anche il principe William tra i tifosi più delusi dopo l’eliminazione dell’Inghilterra dalla Coppa del Mondo 2026. Come riporta People, poche ore dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Argentina nella semifinale del torneo, il principe di Galles ha affidato a un messaggio pubblicato su X tutto il suo rammarico. “ Sono devastato. Inghilterra, avete dato tutto e siamo tutti immensamente orgogliosi di voi”, ha scritto William, per poi aggiungere: “Grazie a tutti, dentro e fuori dal campo, per questo torneo straordinario. La grinta e la fiducia che avete dimostrato hanno ispirato tutti noi. È stata la squadra inglese più completa vista in un torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il principe William commenta la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina ai Mondiali: “Sono devastato”. Salta il suo viaggio negli Stati Uniti

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