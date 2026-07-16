questi bambini ce li portiamo tutti nel cuore

Un bambino e una bambina sono stati trovati insieme in una casa, accompagnati da un messaggio di una madre che sottolinea il valore del legame con i figli appena nati. La donna ha scritto che il bene, l’amore e le relazioni sono fondamentali, evidenziando un rapporto molto stretto con la figlia. Le autorità stanno indagando sulla situazione, senza ulteriori dettagli disponibili. La vicenda riguarda la cura e il benessere dei minori coinvolti.

"Questa mamma ci ha insegnato che il bene, l’amore e la relazione con il figlio appena nato sono fondamentali. Indimenticabile il legame fortissimo con la sua bambina. Siamo entrati in sintonia con lei e, a suo dire, siamo diventati la sua famiglia", racconta Barbara Tomasini, direttrice della Terapia intensiva neonatale dell’Aou Senese. "Questi bambini diventano un po’ anche nostri – prosegue la dottoressa Tomasini –. Ci sono stati momenti di grande preoccupazione ma lei, mamma Vanessa, non ha mai mollato. Si è affidata completamente a noi, ha avuto fiducia e l’ha data a noi. Nei tre mesi che ha passato alle Scotte è poi venuto anche l’altro figlio di 5 anni a trovarla: non dimenticherò mai la dolcezza e la dedizione di lei che tirava il latte e spiegava al figlio quello che stava facendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Bimbo trapiantato, possibile cuore nuovo

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