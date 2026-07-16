Questi bambini ce li portiamo tutti nel cuore
Un bambino e una bambina sono stati trovati insieme in una casa, accompagnati da un messaggio di una madre che sottolinea il valore del legame con i figli appena nati. La donna ha scritto che il bene, l’amore e le relazioni sono fondamentali, evidenziando un rapporto molto stretto con la figlia. Le autorità stanno indagando sulla situazione, senza ulteriori dettagli disponibili. La vicenda riguarda la cura e il benessere dei minori coinvolti.
"Questa mamma ci ha insegnato che il bene, l’amore e la relazione con il figlio appena nato sono fondamentali. Indimenticabile il legame fortissimo con la sua bambina. Siamo entrati in sintonia con lei e, a suo dire, siamo diventati la sua famiglia", racconta Barbara Tomasini, direttrice della Terapia intensiva neonatale dell’Aou Senese. "Questi bambini diventano un po’ anche nostri – prosegue la dottoressa Tomasini –. Ci sono stati momenti di grande preoccupazione ma lei, mamma Vanessa, non ha mai mollato. Si è affidata completamente a noi, ha avuto fiducia e l’ha data a noi. Nei tre mesi che ha passato alle Scotte è poi venuto anche l’altro figlio di 5 anni a trovarla: non dimenticherò mai la dolcezza e la dedizione di lei che tirava il latte e spiegava al figlio quello che stava facendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bimbo trapiantato, possibile cuore nuovo
Notizie e thread social correlati
L'Acr Messina celebra la Madonna della Lettera: "Un legame antico che portiamo nel cuore"L'Acr Messina ha celebrato la festa della Madonna della Lettera, patrona della città.
Ospitano i bambini allontanati dai genitori, per un tempo limitato. Ma chi sono questi bambini, e chi se ne occupa nelle comunità o nelle case famiglia? L’abbiamo chiesto agli esperti. E a due donne impegnate in prima linea, con passione e competenza. Mentre si avvicinano le vacanze, e bisogna pensare a come portare questi bambini al mareI bambini allontanati dai genitori vengono ospitati temporaneamente in comunità o case famiglia.
Temi più discussi: Questi bambini ce li portiamo tutti nel cuore; Ma… come nascono i bambini? L’educazione sessuale a scuola; LEROY MERLIN: COME RIDARE UN CUORE ALLA CASA DELLA MAMMA; VACCINI ANTICOVID, ANCI BASILICATA: IMMEDIATE INFORMAZIONI SU PIANO REGIONALE VACCINAZIONI.
Questi bambini ce li portiamo tutti nel cuoreQuesta mamma ci ha insegnato che il bene, l’amore e la relazione con il figlio appena nato sono fondamentali. lanazione.it
Bambini in Braille Aps . . Esplorare per esplorarsi. Oggi, insieme a Marzia, vi portiamo dentro l’atelier di arteterapia di Bambini in Braille Un luogo immersivo, pensato per accogliere chiunque abbia voglia di crescere, sperimentare e, semplicemente, star facebook
Morte di Oscar durante la presa della Bastiglia i #14Luglio 1789. Un trauma che noi bambini degli anni 70'/80' ci portiamo ancora dietro x.com
Bambini palestinesi in Lombardia con Oasi di Pace: Portano la paura della guerra, l’amicizia offre speranzaVisi finalmente sorridenti. Nuove amicizie. Tanta solidarietà che si esprime con un volontariato attento e partecipe. È l’esperienza che si sta vivendo a Lonate Pozzolo (Varese) e Seregno (Monza ... agensir.it