L' Acr Messina celebra la Madonna della Lettera | Un legame antico che portiamo nel cuore
L'Acr Messina ha celebrato la festa della Madonna della Lettera, patrona della città. In una nota ufficiale, il club ha scritto che oggi Messina si unisce in onore della patrona, definendola custode e simbolo di un legame antico. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale, senza specificare dettagli di eventi o partecipanti. La comunicazione si è concentrata sull'importanza della figura religiosa e del rapporto storico con la città.
Anche l'Acr Messina celebra la festa della Madonna della Lettera, patrona della città. In una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club si è espresso così: “Buona festa della Madonna della Lettera oggi Messina si stringe attorno alla sua Patrona, la Madonna della Lettera, custode e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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