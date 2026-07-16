Quegli animali soffrono devono essere spostati | la storia dei due pesci rossi liberati dalla vetrina di un ristorante grazie a una sentenza senza precedenti

Due pesci rossi sono stati liberati da un ristorante dopo una sentenza che ha stabilito il loro spostamento. Per anni sono stati tenuti in piccoli acquari come decorazioni, considerati animali semplici da gestire. La decisione giudiziaria ha ordinato il loro trasferimento, sottolineando che gli animali soffrono in ambienti inadeguati e devono essere spostati in strutture più idonee. La vicenda ha portato alla luce le condizioni di molti pesci tenuti in acquari di scarso spazio.

Per anni sono stati considerati gli animali “più facili” da tenere. Piccoli, silenziosi, apparentemente semplici da gestire. Tanto da finire spesso dentro minuscole bocce di vetro, acquari decorativi e nelle vetrine dei negozi, trasformati in elementi d’arredo più che in esseri viventi. Eppure, la storia di due pesci rossi argentini potrebbe contribuire a cambiare questa percezione. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, si chiamano Fede e Magui e, fino a pochi giorni fa, conducevano un’esistenza che probabilmente migliaia di altri pesci continuano a vivere ogni giorno: chiusi in una piccola vasca esposta nella vetrina di un ristorante di sushi nel cuore di Buenos Aires. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Animali che gli scienziati stanno cercando di riportare indietro

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