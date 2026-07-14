Argentina il tribunale dichiara due pesci rossi esseri senzienti e soggetti di diritto | il caso del ristorante di sushi

Un tribunale argentino ha riconosciuto due pesci rossi come “esseri senzienti e soggetti di diritto”. I pesci, esposti per anni nella vetrina di un ristorante di sushi a Buenos Aires, si trovavano sotto il sole, vicino al traffico e ai bambini che battevano sul vetro. La decisione stabilisce che gli animali devono essere tutelati anche come soggetti di diritto, in particolare in ambienti pubblici.

Per anni erano rimasti nella vetrina di un ristorante di sushi di Buenos Aires, esposti al sole, al rumore della strada e ai colpi dei bambini sul vetro. Ora i due pesci rossi, chiamati Fede e Magui, hanno una nuova casa e, soprattutto, un nuovo status giuridico: un tribunale argentino li ha riconosciuti come esseri senzienti e soggetti di diritto, stabilendo che non possono essere trattati come semplici oggetti di proprietà. Il caso riguarda un locale situato in calle Báez, nel quartiere Las Cañitas della capitale argentina. La vicenda è iniziata dopo una denuncia dell’associazione Santuario Jaulas Vacías, che si è poi costituita nel procedimento. 🔗 Leggi su Open.online

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