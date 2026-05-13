Pesci lumaca vermi e altri animali abissali filmati per la prima volta in un fiordo groenlandese grazie a una nuova tecnologia

In un fiordo glaciale della Groenlandia, sono stati catturati per la prima volta con una tecnologia innovativa pesci lumaca, vermi e altri animali che vivono nelle profondità marine. Questi organismi, finora mai osservati in questa area, sono stati ripresi grazie a strumenti che permettono di esplorare le zone più remote e inesplorate degli abissi. La scoperta apre nuove possibilità di studio sulla biodiversità in ambienti estremi.

In un fiordo glaciale groenlandese una nuova tecnologia ha filmato per la prima volta pesci lumaca, vermi e altri animali abissali poco conosciuti.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Arte, luce e tecnologia a Firenze: la Regione finanzia per la prima volta il Bright FestivalFIRENZE – Si è da poco concluso alla Stazione Leopolda di Firenze il Bright Festival, kermesse ormai consolidata a livello nazionale e focalizzata...

Medio Oriente, Tehrean annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. I media israeliani: "Per la prima volta gli Emirati Arabi Uniti attaccano in Iran"Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

Si parla di: Il rover Curiosity ha un problema al trapano, mentre la scienza celebra David Attenborough: le novità della.

Pesci lumaca, vermi e altri animali abissali filmati per la prima volta in un fiordo groenlandese grazie a una nuova tecnologiaIn un fiordo glaciale groenlandese una nuova tecnologia ha filmato per la prima volta pesci lumaca, vermi e altri animali abissali poco conosciuti ... fanpage.it

Dai coralli bambù ai pesci lumaca, le tante (e curiose) creature che abitano la Fossa delle MarianneLa Fossa delle Marianne è probabilmente uno dei posti più esotici che si possa immaginare e ogni volta che qualcosa viene ritrovato laggiù salta agli onori della cronaca. Così è una (triste) notizia ... wired.it