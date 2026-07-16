Quattordici colpi in dieci giorni fermata la banda delle rapine | il blitz gli spari e quei 100 mila euro in fiamme

Una banda di rapinatori ha messo a segno quattordici colpi in dieci giorni, tra Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. Durante un blitz sono stati esplosi alcuni spari, e sono stati trovati circa 100 mila euro bruciati. Le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il gruppo, mettendo fine alla serie di furti che aveva causato preoccupazione nelle città coinvolte.

Quattordici colpi in dieci giorni. Una scia di furti e rapine che da Bergamo si allungava fino a Brescia, Cremona, Udine. Ora quella corsa si è fermata. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo ritengono di aver smantellato il gruppo responsabile anche dell’ assalto all’ agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo: un padre di famiglia picchiato, moglie e figlie minacciate e costrette ad assistere. Secondo gli investigatori, tra il 4 e il 14 luglio la banda avrebbe messo a segno quattro rapine in abitazione e una decina di furti. Sei gli episodi in Bergamasca: tre furti e tre rapine, compresa quella di Alzano. Un’attività criminale intensa, concentrata in pochissimi giorni e caratterizzata da continui spostamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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