Il blitz contro la banda delle rapine in villa | il Suv che si lancia sugli inquilini gli spari il complice che fugge dal balcone

Notizia in breve

Alle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento contro una banda specializzata in rapine in villa. Durante l’operazione, un Suv si è lanciato contro gli inquilini, e sono stati uditi spari. Un componente della banda è fuggito dal balcone. L’intervento ha portato all’arresto di alcuni sospetti, mentre altri sono riusciti a scappare. Non sono stati segnalati feriti gravi.