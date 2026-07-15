Il blitz contro la banda delle rapine in villa | il Suv che si lancia sugli inquilini gli spari il complice che fugge dal balcone
Alle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento contro una banda specializzata in rapine in villa. Durante l’operazione, un Suv si è lanciato contro gli inquilini, e sono stati uditi spari. Un componente della banda è fuggito dal balcone. L’intervento ha portato all’arresto di alcuni sospetti, mentre altri sono riusciti a scappare. Non sono stati segnalati feriti gravi.
Bergamo, 16 luglio 2026 – Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba. A rompere il silenzio, il fragore degli spari e la fine della fuga per una banda di professionisti del crimine. I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, supportati dai colleghi di Brescia, hanno smascherato una banda di origine albanese, ritenuta responsabile di una scia di violente rapine tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. Il cerchio delle indagini si è chiuso attorno a una palazzina di via Merisi a Orzinuovi, nel Bresciano, individuata come la base logistica e il covo del gruppo. Qui, secondo gli investigatori, la banda pianifica gli assalti e poi tornava con la refurtiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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