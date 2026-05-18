Dieci anni dopo gli spari dei Nebrodi Antoci | Sento ancora quei colpi ho trasformato il dolore in semi di speranza
A dieci anni di distanza dall’attentato avvenuto lungo la strada statale dei Nebrodi, Giuseppe Antoci ricorda ancora quei momenti di tensione, i suoni degli spari e le sensazioni di paura che ha vissuto. Quell’episodio ha lasciato tracce profonde, ma oggi Antoci afferma di aver trasformato il dolore in un messaggio di speranza, cercando di andare avanti nonostante le conseguenze di quella notte.
A dieci anni da quella notte di terrore lungo la strada statale dei Nebrodi, Giuseppe Antoci continua a convivere con gli spari, la paura e le immagini di un attentato che avrebbe potuto costargli la vita. L’ex presidente del Parco dei Nebrodi, oggi eurodeputato del Movimento 5 Stelle, torna a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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