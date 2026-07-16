Jannik Sinner ha consolidato il suo primo posto nel ranking ATP con 13.450 punti. L'italiano si sta godendo tre settimane di riposo e ha confermato la partecipazione al torneo di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Nel 2025, Sinner saltò un torneo prima degli US Open. Attualmente, il tennista difende i punti accumulati nel corso della stagione, senza ulteriori dettagli su specifici punti difesi.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP l’azzurro Jannik Sinner ha rafforzato il primo posto, confermandosi a quota 13450: l’azzurro ora si sta godendo la prima di tre settimane di riposo, risultando iscritto al torneo di Montreal, previsto dal 2 al 13 agosto. Lunedì 27 luglio l’azzurro scarterà una penalità legata ai 500 giocati lo scorso anno, ma non giocherà a Washington neppure quest’anno e non ha tornei da recuperare, quindi si presenterà sempre a quota 13450 a Montreal, dove non dovrà scartare punti, avendo saltato il torneo di Toronto lo scorso anno. L’azzurro a Cincinnati, avendo raggiunto la finale nel 2025, lunedì 17 agosto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quanti punti difende Jannik Sinner fino agli US Open. Nel 2025 saltò un torneo prima dello Slam

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