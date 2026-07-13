Quanti punti difende Sinner tra tornei nord-americani e US Open | riparte la caccia ai primati di Nadal Djokovic e Federer

Dopo la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato la prima posizione nel ranking ATP con 13.450 punti. L’azzurro avrà tre settimane di pausa prima di partecipare al torneo di Montreal. Durante questo periodo, scarterà una penalità di 500 punti relativi all’anno scorso, ma non prenderà parte a Washington quest’anno. La sua attività si concentrerà sui tornei nordamericani e sulla corsa ai record di Nadal, Djokovic e Federer.

Con il successo a Wimbledon, Jannik Sinner ha rafforzato il primo posto nel ranking ATP confermandosi a quota 13450: l’azzurro avrà ora tre settimane di riposo, risultando iscritto al torneo di Montreal, nel frattempo scarterà una penalità legata ai 500 giocati lo scorso anno (ma non giocherà a Washington neppure quest’anno). Sinner, a questo punto, si presenterà a quota 13450 a Montreal, dove non dovrà scartare punti, avendo saltato il torneo lo scorso anno: l’azzurro vincendo il torneo si isserebbe a quota 14450, poi a Cincinnati ripartirebbe da 13800, avendo raggiunto la finale nel 2025 (650 punti), potendo raggiungere quota 14800 con la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ATP Rankings Shake-Up: How Many Points Will Alcaraz, Sinner, Djokovic & Zverev Lose in February

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