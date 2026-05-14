A Roma, Jannik Sinner sta accumulando una cifra significativa grazie alla partecipazione al torneo Masters 1000. L’assegno che riceverà per la sua performance potrebbe aumentare considerevolmente in caso di vittoria finale. Attualmente, Sinner ha ottenuto 32 vittorie consecutive in questa serie di competizioni, superando il record precedente di Djokovic. La distanza tra lui e il suo avversario più vicino, Carlos Alcaraz, si fa sempre più grande, rendendo difficile ipotizzare un suo pareggio o superamento in tempi brevi.

Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia del tennis, diventando il giocatore con il maggior numero di vittorie consecutive nei Masters 1000: 32 sigilli, uno in più della striscia del serbo Novak Djokovic. Il successo conseguito contro il russo Andrey Rublev ha permesso al fuoriclasse altoatesino di timbrare il nuovo primato ed è valso la qualificazione alla semifinale degli Internazionali d’Italia, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce. Il numero 1 del mondo ha dettato legge nei quattro Masters 1000 disputati in questa stagione e ora punta al pokerissimo sulla terra rossa di Roma, in modo da presentarsi da imbattuto e con il morale alto al Roland Garros, l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Roma? L’assegno diventa ricco. E se vince il torneo… Alcaraz lontanissimo

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