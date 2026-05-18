Bloccati i fondi federali per sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca | Gli americani non la vogliono
I fondi federali destinati alla sala da ballo richiesta dall'ex presidente alla Casa Bianca sono stati bloccati. La decisione è stata presa da una funzionaria del Senato, incaricata di valutare la proposta di finanziamento. Nessun budget è stato approvato per il progetto, che aveva suscitato polemiche e discussioni tra le parti politiche. La decisione arriva dopo una valutazione ufficiale sulla richiesta di denaro pubblico per la realizzazione del salone.
Nessun finanziamento per la sala da ballo voluta da Donald Trump alla Casa Bianca: lo stanziamento è stato bloccato da Elizabeth MacDonough, una funzionaria del Senato incaricata dalla Camera di decidere se destinare o meno i finanziamenti federali per il mega salone. La notizia – riportata da The Hill – è una cocente sconfitta per il Presidente Trump che aveva sfruttato il tentato omicidio al gala dei media a Washington per sostenere le ragioni di una “ball room”. In quell’occasione Trump aveva parlato di sicurezza nazionale: il piano sarebbe stato infatti dotare la sala di vetri blindati e di un bunker. I repubblicani avevano poi provato a inserire il progetto nella legge di spesa per la sicurezza da 1 miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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