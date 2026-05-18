Bloccati i fondi federali per sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca | Gli americani non la vogliono

I fondi federali destinati alla sala da ballo richiesta dall'ex presidente alla Casa Bianca sono stati bloccati. La decisione è stata presa da una funzionaria del Senato, incaricata di valutare la proposta di finanziamento. Nessun budget è stato approvato per il progetto, che aveva suscitato polemiche e discussioni tra le parti politiche. La decisione arriva dopo una valutazione ufficiale sulla richiesta di denaro pubblico per la realizzazione del salone.

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