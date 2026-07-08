Treviglio dai muri dell’ex chiesa di Santa Maria Rossa spuntano affreschi | scatta la variante al progetto da oltre 200mila euro

Durante i lavori di recupero dell’ex chiesa di Santa Maria Rossa a Treviglio sono stati scoperti nuovi affreschi sui muri dell’edificio. La scoperta ha richiesto una variante al progetto iniziale, del valore superiore a 200.000 euro, e l’aggiornamento del piano economico e tecnico dell’intervento. La scoperta si è verificata nel corso delle operazioni di ristrutturazione dello stabile.

Treviglio. Dalle mura dell’ex chiesa di Santa Maria Rossa spuntano nuovi affreschi. Il ritrovamento, avvenuto durante l’esecuzione dei lavori di recupero dello stabile, ha reso necessaria una perizia di variante, con il conseguente aggiornamento del piano economico e tecnico dell’intervento. Il progetto di valorizzazione dell’antico edificio prevede la suddivisione degli ambienti su tre livelli e l’allestimento di un nuovo polo museale. Le peculiarità dell’opera includono, tra le altre, l’integrazione di una mediateca, la predisposizione di spazi dedicati ad attività didattiche e l’installazione di supporti multimediali. L’operazione in variante prevede, nel dettaglio, la demolizione parziale di una parete al secondo piano, lato scala ascensore, per consentire la posa di una nuova capriata in acciaio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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