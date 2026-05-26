Sono stata insultata perché ero enorme quando ero incinta e ora vengo insultata per aver perso peso Ho avuto la sepsi dopo il parto | lo sfogo di Emily Atack di The Rivals

Un’attrice ha raccontato di aver subito insulti sia durante la gravidanza, per il suo peso, sia dopo il parto, per averlo perso. Ha anche riferito di aver avuto una sepsi post-partum, dopo la nascita del suo primo figlio, avvenuta nel 2024. La donna ha condiviso il suo sfogo sui social, sottolineando le critiche ricevute in momenti diversi e le complicazioni di salute affrontate durante il periodo post-partum.

L’attrice trentaseienne Emily Atack, nota al pubblico per i suoi ruoli in “ The Rivals ” e “ The Inbetweeners “, ha rivelato di aver affrontato gravi problemi di salute in seguito alla nascita del suo primo figlio, Barney, venuto alla luce nel 2024 dalla relazione con il fidanzato Alistair Garner. In un’intervista rilasciata alla rivista Grazia, l’attrice ha spiegato che la sua recente perdita di peso è stata causata da una g rave infezione di sepsi contratta dopo il parto, una condizione che l’ha costretta a rimanere chiusa in casa per intere settimane. Affrontando il tema delle critiche ricevute sui social, Atack ha denunciato l’atteggiamento contraddittorio degli utenti: “ Sono stata insultata perché ero enorme quando ero incinta e ora vengo insultata per aver perso peso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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