Pusher sorpreso a cedere droga in stazione in tasca hashish e cocaina | arrestato

Un uomo di origini senegalesi è stato arrestato dalla Polizia Locale di Bergamo mentre cedeva droga tra piazzale Alpini e la stazione ferroviaria. Durante l’intervento, sono state trovate in tasca hashish e cocaina. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo nell’area. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

È stato arrestato dalla Polizia Locale di Bergamo un cittadino senegalese sorpreso mentre stava cedendo sostanza stupefacente nell’area compresa tra piazzale Alpini e la stazione ferroviaria. L’operazione è stata condotta mercoledì 15 luglio, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia di Bergamo, con l’impiego di una pattuglia della Polizia Locale supportata dall’unità cinofila. Gli agenti hanno individuato un gruppo di cinque persone, tra le quali un uomo a bordo di un monopattino elettrico, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Il soggetto è stato sorpreso mentre stava cedendo sostanza stupefacente a due acquirenti della zona: questi ultimi erano pronti a consegnargli una banconota da 10 euro, mentre lo spacciatore stava scartando un involucro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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