A Monza, due giovani sono stati intercettati alla stazione mentre trasportavano hashish. Contestualmente, un uomo condannato per droga, in affidamento ai servizi di pubblica utilità, è stato sorpreso con cocaina all’interno di un’auto. Le autorità hanno fermato i sospetti e sequestrato la sostanza stupefacente. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni. Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti tra i soggetti coinvolti.

Monza, 4 Giugno 2026 - Due sospetti spacciatori di hashish "in erba" e un pregiudicato per droga che aveva ottenuto l'affidamento ai servizi di pubblica utilità trovato in auto con la cocaina. Sono gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato alla stazione ferroviaria e al quartiere San Rocco a Monza. I due presunti pusher sono stati sorpresi sulla banchina della stazione ferroviaria di via Arosio con in tasca una quindicina di grammi di hashish ciascuno. Sono due ragazzini tunisini: un diciottenne senza fissa dimora e un ventenne che invece vive con la famiglia in Brianza. Entrambi risultano incensurati. Oggi sono stati accompagnati al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, due baby pusher intercettati in stazione. E un condannato per droga in affidamento sorpreso con cocaina

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