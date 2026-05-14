Sorpreso con 29 barrette di hashish in tasca | arrestato pusher in zona rossa

Da padovaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni, residente in città e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo in una zona considerata a rischio. Durante l’intervento, sono state trovate nelle sue tasche 29 barrette di hashish, che sono state sequestrate. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari del Radiomobile di Padova hanno eseguito l’operazione sotto la guida del tenente Luca Capogna.

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I carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne gambiano, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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