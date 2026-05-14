Sorpreso con 29 barrette di hashish in tasca | arrestato pusher in zona rossa

Un giovane di 26 anni, residente in città e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo in una zona considerata a rischio. Durante l’intervento, sono state trovate nelle sue tasche 29 barrette di hashish, che sono state sequestrate. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari del Radiomobile di Padova hanno eseguito l’operazione sotto la guida del tenente Luca Capogna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui