Zanzare e bambini | perché in estate le punture aumentano e come prevenirle

Con l’arrivo dell’estate, le punture di zanzara aumentano, specialmente tra i bambini, che trascorrono più tempo all’aperto. Le zanzare sono più attive nelle ore serali e nelle zone umide. Per prevenire le punture, si consiglia di usare repellenti specifici, indossare abiti lunghi e evitare l’accumulo di acqua stagnante vicino alle case. Le punture possono causare irritazioni e, in alcuni casi, trasmettere malattie.

Con l'arrivo del caldo, giornate più lunghe e attività all'aperto diventano parte della routine quotidiana di molte famiglie. Tra giochi nei parchi, passeggiate e serate trascorse all'aria aperta, però, torna anche uno degli inconvenienti più comuni della stagione estiva: le punture di zanzara.I. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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