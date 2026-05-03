Zanzare e malattie come proteggersi dalle punture | i consigli da seguire in casa e all’aperto

Le punture di zanzara rappresentano un problema che riguarda sia il benessere quotidiano che la salute pubblica, poiché possono trasmettere virus come West Nile, Dengue e Zika. Per limitare i rischi, è importante adottare alcune semplici precauzioni sia in casa che all'aperto. Queste misure aiutano a ridurre le possibilità di essere punti e di contrarre malattie, in modo pratico e immediato.

Prevenire le punture di zanzara non è solo una questione di comfort, ma anche di salute pubblica, soprattutto in presenza di virus come West Nile, Dengue e Zika. Indipendentemente dal rischio di trasmissione, infatti, è sempre consigliabile adottare misure di protezione, adattandole in base alla.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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