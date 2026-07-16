Pubblicato il bando di gara per l' affidamento in concessione del nuovo impianto sportivo di Levanella

È stato pubblicato un bando di gara aperta per affidare in concessione il nuovo impianto sportivo di Levanella. La procedura mira a selezionare un soggetto per la gestione dell'impianto, senza specificare i dettagli relativi ai requisiti o ai tempi di affidamento. La pubblicazione del bando è stata annunciata il 16 luglio 2026. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui criteri di selezione o le modalità di partecipazione.

Arezzo, 16 luglio 2026 – . È stato pubblicato il bando con procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione del nuovo impianto sportivo di Levanella, una struttura destinata principalmente alla pratica del ciclismo e del calcio, ma anche un impianto polivalente per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per l'intera comunità. A partire da oggi, 16 luglio 2026, è possibile presentare le offerte che dovranno pervenire entro la scadenza del 17 agosto 2026. L'apertura delle buste è fissata per le ore 9.00 di martedì 18 agosto 2026. Gli operatori interessati possono accedere alla procedura della piattaforma START di Regione Toscana, tramite il link del sito istituzionale del Comune di Montevarchi: https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pubblicato bando per affidamento della concessione demaniale migliorativa della Verbanella a Stresa

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